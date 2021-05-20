Путин рассказал, благодаря чему у России появляются новые вооружения

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Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета "Победа" рассказал, благодаря чему у России появляются беспилотники, самые современные боевые корабли и подлодки, а также авиационные комплексы, аналогов которых нет в мире.

"За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров", – приводит его слова ТАСС.

Касаясь этого вопроса, глава государства также выделил концентрацию ресурсов на самых актуальных направлениях развития вооруженных сил и способность российских специалистов эти направления определить.

По его словам, именно эти факторы позволяют сохранять оснащение ВС на должном уровне, не милитаризуя бюджет.

Ранее эксперт немецкого журнала Focus Томас Егер назвал оружие, которое поможет России сохранить статус сверхдержавы за счет развития потенциала стратегического устрашения. Среди таких разработок он выделил беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковую ракету "Циркон".

