Эксперт рассказал, что позволит России сохранить статус сверхдержавы

12:10
Фото: снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Сохранить свое влияние на новом этапе мировой политики России поможет современное вооружение, считает эксперт немецкого журнала Focus Томас Егер. Среди таких российских разработок он выделил беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковую ракету "Циркон".
"Согласно описаниям, аппарат стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами. Ракета же обладает огромной скоростью, ее невозможно отразить", – приводит его слова портал News.ru.
Егер отмечает, что сегодня усиливается борьба за влияние в космосе. США создали в составе ВС Космические силы, а Китай планирует построить космическую станцию. Это может создать препятствия для сохранения Россией статуса сверхдержавы. Но развитие потенциала стратегического устрашения за счет новых вооружений обезопасит национальный суверенитет и позволит избежать участия в крупных конфликтах.
В начале года экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсе высказал мнение, согласно которому при Владимире Путине России удалось вернуть себе статус сверхдержав.
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