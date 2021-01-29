В Дании признали возрождение России в качестве сверхдержавы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия сумела вернуть себе статус военной сверхдержавы при президенте Владимире Путине. Так считает экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен, позицию которого опубликовало издание Berlingske.
В первую очередь Эллеманн-Йенсен обратил внимание на обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, которые показали свою эффективность в Сирии. Также политик высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил, особенно системы противовоздушной обороны.
Экс-глава МИД также считает, что оставаться сверхдержавой России помогает ядерный арсенал. В то же время он указал на слабые места в российском ВПК, но подчеркнул, что они компенсируются мощью в других областях.
В частности, Эллеманн-Йенсен рассказал о военно-морских силах, которые не подходят для крупных операций в мировом океане. При этом он заметил, что подводные лодки современны и хорошо вооружены.
Ранее в свет вышла биография 44-го президента США под названием "Земля обетованная". В ней Обама указал, что у России недостаточно союзников и военных баз для статуса супердержавы.
Также он написал, что российская экономика уступает экономикам Италии, Канады и Бразилии, практически полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: