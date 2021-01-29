В Дании признали возрождение России в качестве сверхдержавы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия сумела вернуть себе статус военной сверхдержавы при президенте Владимире Путине. Так считает экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен, позицию которого опубликовало издание Berlingske.

В первую очередь Эллеманн-Йенсен обратил внимание на обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, которые показали свою эффективность в Сирии. Также политик высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил, особенно системы противовоздушной обороны.

Экс-глава МИД также считает, что оставаться сверхдержавой России помогает ядерный арсенал. В то же время он указал на слабые места в российском ВПК, но подчеркнул, что они компенсируются мощью в других областях.

В частности, Эллеманн-Йенсен рассказал о военно-морских силах, которые не подходят для крупных операций в мировом океане. При этом он заметил, что подводные лодки современны и хорошо вооружены.

Ранее в свет вышла биография 44-го президента США под названием "Земля обетованная". В ней Обама указал, что у России недостаточно союзников и военных баз для статуса супердержавы.

Также он написал, что российская экономика уступает экономикам Италии, Канады и Бразилии, практически полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.