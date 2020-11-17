Обама считает, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы

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Бывший президент США Барак Обама считает, что у России недостаточно союзников и военных баз для статуса супердержавы. Об этом он написал в своей новой книге "Земля обетованная", передает ТАСС.
44-й президент США акцентирует внимание на том, что "Россия больше не является сверхдержавой".
Обама подчеркивает, что ядерный арсенал России уступает лишь американскому, однако, по его мнению, РФ "не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире".
Также он пишет, что российская экономика уступала экономикам Италии, Канады и Бразилии, практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.
Обама ссылается на данные исследовательских организаций, указывая на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в России.
Он также считает, что гнев Москвы во многом был обращен против США, что, как ему кажется, объясняется "блокированием Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН", а также попытками предотвратить выход бывших стран советского блока из орбиты своего влияния.
Несколько лет назад сообщалось, что Барак и Мишель Обама решили попробовать себя в кино. Они подписали многолетний контракт с кинокомпанией Netflix и будут продюсировать художественные и документальные сериалы, документальные фильмы и спецпроекты.
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