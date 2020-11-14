Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании

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Дональд Трамп сообщил о победе на президентских выборах в штате Пенсильвания. Заявление он сделал в Twitter.

Он подчеркнул, что лидерство связано с тем, что его сторонникам не дали просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.

"Это означает, что в соответствии с нашей великой Конституцией мы выигрываем штат Пенсильвания", – отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

