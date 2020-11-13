Китай поздравил Байдена с победой на выборах

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Китай поздравил кандидата в президенты США Джозефа Байдена с победой на выборах, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что в Китае берут в расчет тот факт, что выбор народа США определят в соответствии с законом позже.

"Мы уважаем выбор народа Америки и поздравляем господина Байдена и госпожу Камалу Харрис с победой. Понимаем, что официальные результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами", – заявил Ван Вэньбинь.

Ранее Байден заявил, что одержал победу на выборах в президенты США. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства. Позднее он обратился к народу, заявив, что намерен вернуть уважение к Соединенным Штатам на международной арене.

По словам политика, "народ сказал свое слово", в результате чего демократы "добились уверенной победы на выборах". Он выразил уверенность в том, что США могут быть "ориентиром для всего мира".

Дональд Трамп заявил о своей намеренности отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах. Ранее он заявил, что одержал победу на выборах, обойдя соперника "с большим перевесом". Выборы президента США прошли 3 ноября.

