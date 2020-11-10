Трамп сообщил о большом прогрессе в борьбе за итоги выборов

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Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter о большом прогрессе в борьбе за голоса избирателей. На следующей неделе он пообещал озвучить первые результаты.

"Мы видим большой прогресс. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой. Мы победим", – написал он.

Ранее Дональд Трамп пообещал представить "шокирующие вещи" о голосовании в штате Невада. Он отметил, что Невада стала "рассадником поддельных голосов". Уточняется, что Twitter отметил публикацию Трампа пометкой "данное утверждение о фальсификации выборов оспаривается".

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

По данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. 7 ноября он заявил, что избран президентом США.

В свою очередь, Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке украсть выборы.