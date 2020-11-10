Трамп сообщил о большом прогрессе в борьбе за итоги выборов

18:19
Фото: ТАСС/CHRIS KLEPONIS/POOL/ЕРА
Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter о большом прогрессе в борьбе за голоса избирателей. На следующей неделе он пообещал озвучить первые результаты.
"Мы видим большой прогресс. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой. Мы победим", – написал он.
Ранее Дональд Трамп пообещал представить "шокирующие вещи" о голосовании в штате Невада. Он отметил, что Невада стала "рассадником поддельных голосов". Уточняется, что Twitter отметил публикацию Трампа пометкой "данное утверждение о фальсификации выборов оспаривается".
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
По данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. 7 ноября он заявил, что избран президентом США.
В свою очередь, Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке украсть выборы.
Политолог рассказал, какие отношения могут быть у Байдена с РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: