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Россияне в США рассказали, что происходит на улицах после выборов

"На улицах танцевали многотысячные толпы": россияне в США – об обстановке после выборов
общество за рубежом

Официальные итоги выборов президента США еще не объявлены, однако американские СМИ уже подсчитали, что Джозеф Байден набрал необходимое для лидерства количество голосов выборщиков (270). Байден также сам заявил о своей победе. При этом Трамп не признал своего поражения, подчеркнув, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Что происходило на улицах страны после выборов и какие настроения там царят сейчас, рассказали Москве 24 россияне, живущие в США.

Сопротивление продолжается

Фото: AP/Ringo H.W. Chiu

Представитель партии демократов Джозеф Байден уже выступил с обращением к нации и заявил, что намерен вернуть уважение к США на международной арене. По словам политика, "народ сказал свое слово", в результате чего демократы "добились уверенной победы на выборах", получив рекордные 74 миллиона голосов.

Штаб Трампа до этого в исках потребовал пересмотреть результаты голосования в нескольких штатах. Сам Дональд Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах только при условии провала судебных процессов.

При этом Байден уже получил поздравления от руководителей ряда стран, включая глав Египта, Австрии, Норвегии, Финляндии, Испании, Польши, Ирландии, Аргентины, Германии, Великобритании, Франции и других государств. Однако президент России не спешит поздравлять Байдена с победой на выборах, так как ждет официального объявления результатов.

Демократы ликуют, республиканцы ждут пересчета голосов

Но сторонники демократов уже вовсю празднуют победу своего лидера на улицах американских городов. Татьяна, живущая в Нью-Йорке уже 10 лет, рассказала в диалоге с Москвой 24, что в городе устроили настоящий праздник в честь победы Байдена. "У нас демократический штат. Люди собирались многотысячными толпами, чтобы танцевать на улице. Мне запомнился момент, когда миллион человек пел хором песню "Нью-Йорк" Алиши Киз (Alicia Keys, Empire State Of Mind)", – рассказала Татьяна.

В Бруклине (район Нью-Йорка) жители пели и танцевали под композицию Мадонны "Как молитва" (Madonna, Like A Prayer).

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People celebrate 🎉 🎉 🎊 Baiden win with Like A Prayer sung by Madonna 😊. Wonder it was Democratic theme song this time 🧐🤔 マドンナのLike A Prayerでバイデン勝利を祝う人達。😊 民主党のテーマ曲なのかなぁ？🧐🤔 #losangeles#apparel#newyork#newyorkbusinesstrip#businesstrip#nyc#manhattan#brooklyn#baiden#baidenwins#celebration#party#election2020#election#winner#democratic#madonna#likeaprayer #ロサンゼルス #ロサンゼルス生活#ニューヨーク#ニューヨーク出張#ブルックリン#バイデン#バイデン勝利#歓喜#祝杯#民主党#マドンナ#祈りのように

Публикация от Jun Ohzuno (@zuno1018)

Другая жительница Нью-Йорка Людмила Белова рассказала, что в Центральном парке собралось очень много людей и их ритмичные голоса звучали целый день.

Все отмечали, пели, радовались, стучали по кастрюлям. На одном поле была самая большая толпа, она задавала ритм – радостный крик плюс аплодисменты, и люди из каждого уголка парка это подхватывали! Ощущение, будто доходит волна голосов и передается дальше по всему городу. И так повторялось регулярно весь день.
Людмила Белова
жительница Нью-Йорка

По словам Татьяны, после выборов в штате был лишь один небольшой мирный протест в республиканском городе на острове Лонг-Айленд. "Сторонники Трампа, может, и выйдут на протесты, но громить и грабить не будут", – считает Татьяна.

Все, кого я знаю, голосовали за Трампа, но мы не выходим с протестами, а спокойно ждем. Возможно, еще есть шансы на пересчет голосов.
Татьяна
жительница Нью-Йорка

Фото: AP/John Locher

Вика, живущая в Атланте, рассказала Москве 24, что также голосовала за Трампа. Однако на победу Байдена она никак не реагирует, как и другие республиканцы. "Никто не идет никого стрелять, убивать и тому подобное. Все меньшинства этого мира очень рады, так что порадуемся за них", – отметила Вика.

Все демократы гуляют, пьют, кричат с табличками: "Байден, ура!"
Вика
жительница Атланты

Некоторые отмечают, что более напряженная обстановка в стране была до выборов. Людмила из Нью-Йорка сообщила Москве 24, что владельцы магазинов беспокоились за то, что начнутся беспорядки. "Некоторые магазины готовились к тому, что будут разгромы, заколачивали свои витрины, но я не слышала, чтобы был какой-то разгром или столкновения", – отметила женщина.

Другой нашей бывшей соотечественнице Марии даже пришлось сменить место жительства с одного города на другой. "В связи с выборами и со страхом, что будет, я три недели назад переехала из Лос-Анджелеса в Сан-Диего, где прожила 11 лет", – рассказала Мария в беседе с Москвой 24.

Во время выборов основные улицы опять заколачивали. На данный момент в некоторых штатах идут мирные забастовки. Слава богу, прецедентов не было, или я о них пока не знаю. Сегодня главный прокурор страны постановил проверить все голоса, до результатов проверки по каждому штату официально президент не выбран.
Мария
жительница Сан-Диего

По словам некоторых местных жителей, самая спокойная обстановка во Флориде. "Здесь люди, как и в Нью-Йорке, выходили на улицы, хлопали, радовались, но это было несильно заметно. У нас тут после субботы начался ураган, поэтому все переключились на ураган", – рассказала жительница Майями Елена. "Флорида – в целом довольно инертный штат. Кому хочется протестовать, когда за окном круглый год солнце и теплый океан?" – добавила Елена в разговоре с Москвой 24.

Жительница Вашингтона рассказала о настроениях американцев после выборов

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