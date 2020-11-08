Трамп назвал условие для признания поражения на выборах – СМИ

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов признать поражение на выборах только при условии провала судебных процессов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, американский лидер готов уступить, если станет ясно, что "по итогам судебных разбирательств нет возможности для его победы". Сторонники Трампа до этого в исках потребовали пересмотреть результаты голосования в нескольких штатах.

Ранее Джозеф Байден заявил, что одержал победу на выборах в президенты США. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства. Байден призвал американцев к единству как нации.

Позднее он обратился к народу, заявив, что намерен вернуть уважение к Соединенным Штатам на международной арене. По словам политика, "народ сказал свое слово", в результате чего демократы "добились уверенной победы на выборах", получив рекордные 74 миллиона голосов.

Он выразил уверенность в том, что США могут быть "ориентиром для всего мира", а также заявил о работе над искоренением системного расизма в стране.

Байден уже получил поздравления от руководителей ряда стран. Кандидата от Демократической партии поздравили главы Египта, Австрии, Норвегии, Финляндии, Испании, Польши, Ирландии, Аргентины, Германии, Великобритании, Франции и ряда других государств.

