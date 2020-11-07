Адвокат Трампа отверг подсчеты и прогнозы о победе Байдена

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Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что исход выборов при разногласии кандидатов должен определять суд, а не СМИ, сообщает ТАСС.

"Не будьте смехотворными! Телеканалы не определяют исход выборов. Это делают суды", – отметил Джулиани на пресс-конференции в Филадельфии.

Он отверг подсчеты и прогнозы, которые заявили о победе Джозефа Байдена. Джулиани саркастически прокомментировал сообщения телеканалов, согласно которым кандидат от демократической партии одержал победу на выборах.

"Прогноз в пользу Джо Байдена... Кто с ним выступил? Все они? О боже! Все телекомпании! Мы должны забыть о законе! Судьи не имеют значения!", – заявил Джулиани.

Ранее Байден заявил, что одержал победу на выборах в президенты США. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства. Байден призвал американцев к единству как нации.