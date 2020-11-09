Песков объяснил, почему Путин не спешит поздравлять Байдена с победой на выборах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не спешит поздравлять Джозефа Байдена с победой на выборах президента США, потому что ждет официального объявления. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. Тогда (на предыдущих президентских выборах в США. – Прим. ред.) не было анонсов юридического оспаривания", – сказал Песков.
Ранее Джозеф Байден заявил, что одержал победу на выборах в президенты США. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства. Позднее он обратился к народу, заявив, что намерен вернуть уважение к Соединенным Штатам на международной арене.
По словам политика, "народ сказал свое слово", в результате чего демократы "добились уверенной победы на выборах", получив рекордные 74 миллиона голосов. Он выразил уверенность в том, что США могут быть "ориентиром для всего мира", а также заявил о работе над искоренением системного расизма в стране.
Байден уже получил поздравления от руководителей ряда стран. Кандидата от Демократической партии поздравили главы Египта, Австрии, Норвегии, Финляндии, Испании, Польши, Ирландии, Аргентины, Германии, Великобритании, Франции и ряда других государств.
Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей намеренности отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах. Ранее он заявил, что одержал победу на выборах, обойдя соперника "с большим перевесом". Выборы президента США прошли 3 ноября.
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