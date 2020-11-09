Эксперты предсказали Байдену тяжелую борьбу с обостряющейся пандемией

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Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы в выборах столкнется с тяжелой ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

Во время своего обращения к нации Байден пообещал поставить в приоритет борьбу с коронавирусом. 9 ноября он планирует собрать группу экспертов, которая начнет разработку соответствующего плана.

Тем не менее эксперты считают, что Байден "унаследует потенциально катастрофическую ситуацию", поскольку наблюдается сильный рост инфицированных и кроме того, огромная часть населения не доверяет советам медиков.

В частности, бывший руководитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден подчеркнул, что вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны и это, по его мнению, идеальный сценарий для его дальнейшего распространения.

Вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен считает, что потребуются огромные усилия, чтобы убедить американцев в честности властей в вопросе COVID-19.

Накануне кандидат в президенты от демократов Джо Байден увеличил преимущество по голосам избирателей над соперником Дональдом Трампом в штате Джорджия. Демократ лидирует в ключевом штате с перевесом в 10 тысяч голосов.

После обработки 99% бланков в штате Байден получает 49,5% голосов, Трамп – 49,3%. Демократ и республиканец заручились здесь поддержкой более 2,45 миллиона голосов избирателей. Вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер до этого сказал, что власти проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах.

Ранее Джо Байден говорил, что победил на выборах в президенты США. Он подчеркнул, что для него честь быть избранным на пост главы государства.

Его соперник Трамп намерен отстаивать в суде свою позицию по поводу голосования на выборах. Ранее он заявил, что одержал победу на выборах, обойдя соперника "с большим перевесом". Выборы президента США прошли 3 ноября.