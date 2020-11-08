Байден увеличил отрыв от Трампа на 10 тыс голосов в ключевом штате

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден увеличил преимущество по голосам избирателей над соперников Дональдом Трампом в штате Джорджия. Демократ лидирует в ключевом штате с перевесом в 10 тысяч голосов, сообщает Fox News.
Стало известно, что Джорджия дает 16 голосов членов коллегии выборщиков. 7 ноября разрыв составлял более семи тысяч бюллетеней.
Так, после обработки 99% бланков, в штате Байден получает 49,5% голосов, Трамп – 49,3%. Демократ и республиканец заручились здесь поддержкой более 2,45 миллиона голосов избирателей.
Вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер до этого сказал, что власти проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах.
Ранее Джозеф Байден говорил, что победил на выборах в президенты США. Он подчеркнул, что для него честь быть избранным на пост главы государства.
Его соперник Трамп намерен отстаивать в суде свою позицию по поводу голосования на выборах. Ранее он заявил, что одержал победу на выборах, обойдя соперника "с большим перевесом". Выборы президента США прошли 3 ноября.
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