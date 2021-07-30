Прокуратура Москвы возбудила дело против стендап-комика Мирзализаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе прокурорской проверки выступления 29-летнего комика было установлено, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Запись, которая была подвергнута исследованию, была размещена в соцсетях в открытом доступе. В ролике Мирзализаде шутит о русских и фекалиях в националистической манере, что и стало причиной проверки записи.

В ближайшее время все материалы будут направлены в суд для рассмотрения. На данный момент комику грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

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