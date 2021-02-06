В Шереметьево задержали женщину, пошутившую о бомбе в своем багаже

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Полицейские в аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, которая во время регистрации на рейс пошутила, что в ее багаже находится взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции", – рассказал собеседник.

Он пояснил, что в настоящее время полиция проводит доследственную проверку. В вещах женщины бомбы обнаружено не было.

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