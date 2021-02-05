Вставная челюсть и меховые наручники: какие вещи забывали в аэропортах столицы в 2020 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичных аэропортах рассказали, какие вещи пассажиры забывали в прошлом году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.
Как уточняется, всего в прошлом году в аэропорту Внуково было обнаружено 13 253 забытых вещей.
"Самые необычные забытые вещи – кирпич, вставные челюсти, практическое пособие врача-гинеколога, предметы интимного характера (меховые наручники, ролевые костюмы и тому подобное)", – рассказали в пресс-службе Внуково.
Там рассказали, что всего в прошлом году за забытыми вещами обратились 2 160 человек.
В аэропорту Домодедово в 2020 году было забыто 33 тысячи вещей.
"Самыми популярными забытыми вещами стали: ремни, ключи, часы, шапки, шарфы и очки. Самые необычные забытые вещи: дуршлаг, удочка, гитара, костыли, весло, автомобильная шина, ледоруб, синтезатор", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Там отметили, что, как правило, свыше 80% забытых вещей пассажиры забирают.
В столичном аэропорту Шереметьево в прошлом году было забыто 15 619 вещей.
"Самые необычные среди них: зубные протезы – три раза, рентгеновские снимки – пять раз, костыли – пять раз, детские горшки – три раза", – говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.
Ранее сообщалось, что в 2020 году москвичи забывали в общественном транспорте необычные вещи, среди которых гречка, мешок с монетами и ящик шампанского. Чаще всего свои вещи забывали пассажиры Московского метрополитена – их за год накопилось 12 881. В составах и на станциях МЦД было оставлено 720 вещей, еще 536 – в наземном транспорте.
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