"Аэрофлот" заявил, что угрозы жизни и здоровью пассажиров рейса Москва – Амстердам нет

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Официальный представитель компании "Аэрофлот" Михаил Демин заявил, что ситуация с возвращением рейса Москва – Амстердам в Шереметьево не представляет угрозы жизни и здоровью пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

"Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета", – уточнил специалист.

По словам Демина, в настоящий момент самолет вырабатывает топливо для совершения посадки. Она запланирована на 17:00 по московскому времени.

Самолет, который вылетел из Москвы в Амстердам, подал сигнал тревоги спустя 20 минут после начала полета. На тот момент лайнер был на высоте 8 тысяч метров от земли. Как уточняется, причиной аварийного сообщения стала неполадка в системе радиосвязи.

