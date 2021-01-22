Вылетевший из Петербурга в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт Пулково, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Сегодня, 22 января, в 19:11 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет авиакомпании "Россия", вылетевший ранее в Москву", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что во время полета от экипажа поступила информация о технической неисправности. На борту самолета находились 124 пассажиров. В настоящее время решается вопрос об их отправке в Москву.

В аэропорту уточнили, что силы и средства воздушной гавани привели в готовность к встрече самолета.

Ранее аналогичный инцидент произошел 14 января. Самолет летел из Москвы в Салехард, однако из-за технической неисправности был экстренно посажен в Пулково.