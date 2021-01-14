Пассажирский самолет с неисправностью успешно приземлился в Пулково

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Пассажирский самолет с технической неисправностью на борту совершил успешную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.

По данным источника в экстренных службах, посадка прошла в штатном режиме.

"Помощь оперативных служб не понадобилась", – заявил ТАСС источник. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее источник проинформировал, что на борту самолета авиакомпании "Ямал" была обнаружена техническая неисправность. Неполадку выявили сразу после взлета из аэропорта Домодедово.

Экипаж лайнера принял решение садиться в Пулково. При этом изначальный маршрут следования самолета – из Москвы в Салехард.