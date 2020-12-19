Пассажирский самолет вынужденно сел в Сургуте

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет авиакомпании Utair, направлявшийся из красноярской Игарки в Уфу, вынужденно сел в аэропорту Сургута. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. Пассажирам и экипажу не требуется какая-либо помощь.

Ранее стало известно, что после взлета у "Боинг-735" сработал датчик неисправности наддува. Изначально капитан воздушного судна рассчитывал вернуться в Игарку, но позже принял решение лететь в Сургут.

Ранее в Перми был задержан авиарейс в Москву. Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, из-за технической неисправности вылет перенесен на 22:00 по местному времени.

