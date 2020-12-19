Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

16:10

В Перми задержан авиарейс в Москву

транспорт

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиарейс на Москву задержан в аэропорту Перми из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"9 декабря 2020 года в связи с технической неисправностью воздушного судна В-737 в аэропорту города Перми задержан рейс SU-1201 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Пермь – Москва (Шереметьево)", – уточнили в ведомстве.

Как ожидается, на борту находятся 106 пассажиров, из них 4 – несовершеннолетние. Авиакомпания оказывает им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Борт вылетит в Москву в 00:00 (22:00 по пермскому времени).

Ранее в декабре экстренная посадка потребовалась самолету Boeing 737 из столичного аэропорта Домодедово. Он сел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Причиной назвали техническую неисправность.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать