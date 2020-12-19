В Перми задержан авиарейс в Москву

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиарейс на Москву задержан в аэропорту Перми из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"9 декабря 2020 года в связи с технической неисправностью воздушного судна В-737 в аэропорту города Перми задержан рейс SU-1201 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Пермь – Москва (Шереметьево)", – уточнили в ведомстве.

Как ожидается, на борту находятся 106 пассажиров, из них 4 – несовершеннолетние. Авиакомпания оказывает им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Борт вылетит в Москву в 00:00 (22:00 по пермскому времени).

Ранее в декабре экстренная посадка потребовалась самолету Boeing 737 из столичного аэропорта Домодедово. Он сел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Причиной назвали техническую неисправность.

