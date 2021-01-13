Самолет со сработавшим датчиком отказа тормозов штатно сел в Шереметьево

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В столичном аэропорту Шереметьево совершил штатную посадку пассажирский самолет рейсом Владивосток – Москва со сработавшим датчиком отказа тормозной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Самолет Airbus, у которого сработал датчик отказа второй тормозной системы, совершил штатную посадку", – говорится в сообщении.

Ранее самолет А-321, следовавший из Симферополя, экстренно сел в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле.

В ноябре самолет, курсировавший по рейсу Сургут – Москва, экстренно сел в Ханты-Мансийске. Это было связано с технической неисправностью воздушного судна.