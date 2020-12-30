Самолет из Симферополя экстренно сел в Шереметьево

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Самолет А-321, следовавший из Симферополя, экстренно сел в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в диспетчерской службе, снижение авиасудна прошло в штатном режиме, помощь наземных служб не потребовалась.

Трещина в лобовом стекле лайнера образовалась со стороны капитанского места. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в декабре пассажирский Boeing 747 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Внуково. По данному факту инициировали проверку в транспортной прокуратуре.

