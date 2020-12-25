Транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП во Внуково

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Транспортная прокуратура организовала проверку после выкатывания самолета Нерюнгри – Москва за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием воздушного судна при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Внуково", – сообщила старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

Прокуратурой в том числе контролируется вопрос о соблюдении прав пассажиров и выполнения дальнейших рейсов по расписанию. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Воздушное судно выкатилось на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщалось, что пассажиры самолета были высажены штатно, а аэропорт не закрывался. По предварительным данным, в самолете находились 108 пассажиров и шесть членов экипажа.

