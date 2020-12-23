Внуково не подтвердило данные о дымящемся самолете возле аэропорта

Дымящийся самолет над Москвой сняли на видео

В аэропорту Внуково не подтвердили сообщения о том, что рядом с аэропортом был замечен лайнер с дымящимся крылом. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь аэропорта Оксана Соколова.

"Это не наш аэропорт, из видео не видно, что это Внуково. Я информацию не подтверждаю, более того, я не подтверждаю ее обоснованно, я уточнила ее у нашего первого заместителя директора. Вам надо обратиться в другие аэропорты, если это все-таки Москва, а не другой город", – отметила Соколова.

Ранее очевидцы рассказали Москве 24 о лайнере в небе над столицей, у которого дымится правое крыло. Сообщалось, что это происходило в районе аэропорта Внуково.

19 декабря самолет авиакомпании Utair, направлявшийся из красноярской Игарки в Уфу, вынужденно сел в аэропорту Сургута.