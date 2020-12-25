Самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пассажирский самолет Нерюнгри – Москва выкатился за ВПП во Внуково, пострадавших нет", – отметил источник.

Он выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что пассажиры самолета были высажены штатно, а аэропорт не закрывался.

Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что самолет не получил повреждений. Отмечается, что за пределы полосы выехал пассажирский Boeing 747.

Ранее летевший по рейсу Лейпциг – Москва самолет совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде.

