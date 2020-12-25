Самолет из Лейпцига успешно приземлился в Нижнем Новгороде

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Самолет Ту-204, следовавший по рейсу Лейпциг – Москва, штатно выполнил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте FlightRadar24.

Ранее самолет был направлен на запасной аэродром в Нижний Новгород после нескольких кругов над Шереметьево из-за неустойчивой работы автопилота.

В ноябре самолет, следовавший по рейсу Махачкала – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Воздушное судно село в аэропорту в штатном режиме, о пострадавших не сообщалось.

В том же месяце самолет, курсировавший по рейсу Сургут – Москва, экстренно сел в Ханты-Мансийске. Это было связано с технической неисправностью воздушного судна.