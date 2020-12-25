Самолет Лейпциг – Москва совершит экстренную посадку в Нижнем Новгороде

10:19
Фото: depositphotos/Chalabala
Самолет Лейпциг – Москва планирует совершить экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
"Грузовой Ту-204 рейса Лейпциг – Москва с неустойчивой работой автопилота должен был сесть в Шереметьево, но был направлен на запасной аэродром в Нижний Новгород", – сказал собеседник агентства.
По данным сайта Flightradar, самолет был направлен на запасной аэродром после нескольких кругов над Шереметьево.
В ноябре самолет, следовавший по рейсу Махачкала – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Воздушное судно село в аэропорту в штатном режиме, о пострадавших не сообщалось.
В том же месяце самолет, курсировавший по рейсу Сургут – Москва, экстренно сел в Ханты-Мансийске. Это было связано с технической неисправностью воздушного судна.
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