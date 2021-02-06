Самолет Москва – Магнитогорск экстренно сел из-за трещины на лобовом стекле

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Самолет авиакомпании "Икар" совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета Москва – Магнитогорск в аэропорту Нижнего Новгорода. Embraer-190 компании "Икар" совершил вынужденную посадку по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пассажиров отправили в Магнитогорск другим рейсом.

Ранее частный вертолет совершил жесткую посадку в Рамонском районе Воронежской области. В результате аварии два человека получили ранения. Погибших нет.