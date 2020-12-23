В Воронежской области совершил жесткую посадку частный вертолет

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Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рамонском районе Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС.

"В 12:40 поступила информация о жесткой посадке частного вертолета в поле западнее села Подгорное Рамонского района", – рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Уточняется, что два человека в результате аварии получили ранения. Погибших нет.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) отметили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В ноябре два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье. Одним из них оказался ведущий НТВ Александр Колтовой.

