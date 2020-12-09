Пять человек стали жертвами крушения вертолета во Франции

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Пять человек стали жертвами крушения вертолета в департаменте Савойя на востоке Франции. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что вертолет принадлежал французской воздушной службе (SAF). Крушение произошло в 19:00 (21:00 по московскому времени).

На борту вертолета были четыре сотрудника SAF и двое спасателей.

Как сообщил префект департамента Паскаль Боло, тяжелые травмы в результате происшествия получил пилот вертолета. Он успел катапультироваться из вертолета.

"Другие пять человек, находившихся на борту, погибли", – подтвердил Боло. В данный момент устанавливаются причины катастрофы.

Ранее частный вертолет Robinson разбился в Вологодской области. В результате случившегося погибли два человека.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.