Два человека погибли в результате крушения вертолета под Вологдой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека погибли при крушении частного вертолета Robinson в Вологодской области, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
"По предварительным данным, погибли два человека – пилот и пассажир, которые находились на борту", – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что вертолет выполнял коммерческий рейс Вологда – Великий Устюг по заказу компании "АэроСоюз". Транспортное средство упало в реку.
О причинах и обстоятельствах происшествия не сообщалось. Прокуратура инициировала проверку информации по инциденту.