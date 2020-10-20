Два человека погибли в результате крушения вертолета под Вологдой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли при крушении частного вертолета Robinson в Вологодской области, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

"По предварительным данным, погибли два человека – пилот и пассажир, которые находились на борту", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вертолет выполнял коммерческий рейс Вологда – Великий Устюг по заказу компании "АэроСоюз". Транспортное средство упало в реку.

О причинах и обстоятельствах происшествия не сообщалось. Прокуратура инициировала проверку информации по инциденту.