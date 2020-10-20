Гендиректор турфирмы "Дед Мороз" погиб в ЧП с вертолетом в Вологодской области

Фото: МЧС России

Гендиректор туристической компании "Дед Мороз" Олег Васильев и президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер погибли при падении вертолета в Вологодской области, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о гибели двух человек.

Вертолет выполнял коммерческий рейс Вологда – Великий Устюг по заказу компании "АэроСоюз". Транспортное средство упало в реку.

О причинах и обстоятельствах происшествия не сообщалось. Прокуратура инициировала проверку информации по инциденту.

Из-за повреждения ЛЭП при падении вертолета без электроснабжения остались деревни Бобровское, Леваш и Вострое, где живут 884 человека, включая 67 детей. Энергоснабжение уже восстановлено.