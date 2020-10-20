Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета под Вологдой

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Уголовное дело возбуждено после крушения частного вертолета в Вологодской области. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По факту крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – сообщили в СК.

Легкомоторный вертолет потерпел крушение 20 октября. Он упал в реку Сухону у деревни Бобровской Нюксинского района Вологодской области. Вертолет выполнял коммерческий рейс Вологда – Великий Устюг по заказу компании "АэроСоюз".

Как стало известно позднее, в результате случившегося погибли два человека. В транспортном средстве находились гендиректор туристической компании "Дед Мороз" Олег Васильев и президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.

О причинах и обстоятельствах происшествия на данным момент не сообщается. Прокуратура и Следственный комитет инициировали проверку.

