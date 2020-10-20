Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета под Вологдой

19:20
Фото: МЧС России
Уголовное дело возбуждено после крушения частного вертолета в Вологодской области. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"По факту крушения легкомоторного вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – сообщили в СК.
Легкомоторный вертолет потерпел крушение 20 октября. Он упал в реку Сухону у деревни Бобровской Нюксинского района Вологодской области. Вертолет выполнял коммерческий рейс Вологда – Великий Устюг по заказу компании "АэроСоюз".
Как стало известно позднее, в результате случившегося погибли два человека. В транспортном средстве находились гендиректор туристической компании "Дед Мороз" Олег Васильев и президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.
О причинах и обстоятельствах происшествия на данным момент не сообщается. Прокуратура и Следственный комитет инициировали проверку.
Вертолет упал в реку под Вологдой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: