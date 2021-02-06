Пассажирский самолет Москва – Амстердам подал сигнал тревоги и возвращается

Фото: flightradar24.com

Пассажирский Airbus A320, выполняющий рейс Москва – Амстердам, подал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com.

Лайнер вылетел около 14:50 из столичного аэропорта Шереметьево. Через 20 минут полета, находясь на высоте 8 тысяч метров, самолет подал сигнал тревоги и изменил курс.

Ранее самолет авиакомпании "Икар", выполнявший рейс Москва – Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. Пассажиров отправили в Магнитогорск другим рейсом.

