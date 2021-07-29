СК проверит постановку "Современника" на предмет оскорбления ветеранов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении спектакля "Первый хлеб" театра "Современник".

В пресс-службе Следственного комитета объяснили, что такое поручение связано с многочисленными обращениями представителей общественности и публикациями СМИ, в которых заявлялось об оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны.

Следователям предстоит дать оценку представленным в публикациях фактам.

Ранее ветераны направили в общественную организацию "Офицеры России" жалобу на спектакль "Первый хлеб" театра "Современник", посчитав его оскорбительным. Помимо оскорбления ветеранов, они увидели в спектакле пропаганду гомосексуальных отношений.

В результате организация направила обращения руководству театра, в Генпрокуратуру и мэрию Москвы.

