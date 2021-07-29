СК проверит постановку "Современника" на предмет оскорбления ветеранов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении спектакля "Первый хлеб" театра "Современник".
В пресс-службе Следственного комитета объяснили, что такое поручение связано с многочисленными обращениями представителей общественности и публикациями СМИ, в которых заявлялось об оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны.
Следователям предстоит дать оценку представленным в публикациях фактам.
Ранее ветераны направили в общественную организацию "Офицеры России" жалобу на спектакль "Первый хлеб" театра "Современник", посчитав его оскорбительным. Помимо оскорбления ветеранов, они увидели в спектакле пропаганду гомосексуальных отношений.
В результате организация направила обращения руководству театра, в Генпрокуратуру и мэрию Москвы.
Офицеры России пожаловались на спектакль "Современника"
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