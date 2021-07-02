Актриса МХАТа рассказала, почему Доронина просит сменить худрука театра

Президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой уволить худрука театра Эдуарда Боякова.Текст послания был опубликован и распространен в СМИ. В пресс-службе театра заявили, что не видели письма, а также предположили, что мнением актрисы могут манипулировать. Разбираемся в подробностях скандала.



Фото: Любимов Андрей/Агентство "Москва"

Письмо президенту

Несколько дней назад ряд СМИ опубликовали письмо народной артистки СССР и президента МХАТа имени Горького Татьяны Дорониной на имя Владимира Путина. В нем актриса просит главу государства уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. В своем обращении она подчеркнула, что если этого не сделать, то от МХАТа не останется даже и воспоминаний.

"Если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль, – все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган", – говорится в письме актрисы.





Татьяна Доронина президент МХАТа имени Горького На сегодня выгнаны талантливые артисты, которые вели репертуар. Сам репертуар почти уничтожен. Уничтожены декорации лучших и любимых зрителями спектаклей.

Позже пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина заявила, что не видела письмо Дорониной. Она считает, что мнением народной артистки СССР кто-то мог манипулировать.

"Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ. В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра", – пояснила Мусина-Пушкина.





Виктория Мусина-Пушкина пресс-секретарь МХАТа имени Горького Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле тоже пока не получали обращение Дорониной. По его словам, о письме властям стало известно из СМИ. Песков добавил, что в Минкультуры осведомлены о ситуации в МХАТе. Сама тема не входит в ведение Кремля, заключил он.



"Превратил в дом культуры"

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Актриса МХАТа имени Горького Лидия Матасова рассказала Москве 24, какая ситуация сейчас складывается в театре.

По ее словам, МХАТ является театром с определенным укладом и своей историей, где всегда отбирали спектакли, которые ставили на сцене. Однако, с ее слов, при новом художественном руководителе Эдуарде Боякове появилось много материалов, которые не соответствовали высоким стандартам. Поэтому Доронина и актеры выступили против плохой драматургии и плохого русского слова на сцене, подчеркнула Матасова.

"Мы вместе с Татьяной Дорониной выступили, и нас в итоге лишили работы. Вот уже два года многие из выступивших просто не выходят на сцену. Нам еще говорят, что мы не хотим выходить, отказываемся. Вот такая ложь существует", – заявила она.

Собеседница Москвы 24 отметила, что главная претензия к Боякову – это выбор репертуара. По ее мнению, из МХАТа сейчас делают театр новой драмы, тащат на сцену "все, что ни попадя", и заявляют "кучу премьер", которые не привлекают зрителей.





Лидия Матасова актриса МХАТа имени Горького Просто плодят новые спектакли, которых нужно по 20 штук на сезон. В результате на премьеру нужно зазывать зрителей, чем и кем угодно, любыми хайпами и скандалами, даже Бузовой. Перед тем как пришел Эдуард Бояков, у нас залы были заполнены на 100%.

Актриса уверена, что ситуацию может улучшить приход новых директора и худрука, которые смогут возродить классический репертуар.

"Доронина написала в письме, что нужен новый директор и художественный руководитель, которые сохранят направления МХАТа, иначе театр уничтожится окончательно и бесповоротно", – заявила Матасова.





Лидия Матасова актриса МХАТа имени Горького У нас МХАТ сейчас – самый настоящий дом культуры: все бегают, чем-то непонятным занимаются и только кричат, что у нас все очень здорово.

Все то, что происходит сейчас с МХАТом имени Горького, – это непорядочно, заключила она.



Скандал за закулисами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2019 году актеры театра уже жаловались на Эдуарда Боякова. Тогда их якобы лишали ролей и снимали премии. В июне того же года артисты МХАТа имени Горького даже записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.

Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра. По словам актеров, классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня.

Сам Бояков тогда заявлял, что скандал раздули из ничего всего несколько актеров труппы.





Эдуард Бояков художественный руководитель МХАТа имени Горького Тут говорить не о чем. Пять неликвидных, нездоровых актеров раздули скандал. А то, что недовольны 20–30 человек, которые якобы подписали это видеообращение, – чистое вранье.

В ноябре 2019 года худрук все-таки согласился вести диалог со всеми участниками конфликта в театре. При этом, по его словам, несогласие с его назначением высказали всего 10 актеров, с которыми он провел беседу.



Группа актеров МХАТа имени Горького обвиняет нового худрука в дискриминации

"Но это совершенно не значит, что я иду на компромиссы. У меня было открытое письмо к труппе, мы сказали о театре, который мы строим. И мы будем строить: с ними или без них, время покажет. Они публично высказались о недоверии, и я не стал планировать их на другие роли", – отмечал Бояков.

Он добавил, что каждый год из театра уходило примерно 75 человек, поэтому нет ничего удивительно в таком количестве увольнений.