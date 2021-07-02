Актриса МХАТа рассказала, почему Доронина просит сменить худрука театра

Президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой уволить худрука театра Эдуарда Боякова.Текст послания был опубликован и распространен в СМИ. В пресс-службе театра заявили, что не видели письма, а также предположили, что мнением актрисы могут манипулировать. Разбираемся в подробностях скандала.
Письмо президенту
Несколько дней назад ряд СМИ опубликовали письмо народной артистки СССР и президента МХАТа имени Горького Татьяны Дорониной на имя Владимира Путина. В нем актриса просит главу государства уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. В своем обращении она подчеркнула, что если этого не сделать, то от МХАТа не останется даже и воспоминаний.
"Если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль, – все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган", – говорится в письме актрисы.
Позже пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина заявила, что не видела письмо Дорониной. Она считает, что мнением народной артистки СССР кто-то мог манипулировать.
"Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ. В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра", – пояснила Мусина-Пушкина.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле тоже пока не получали обращение Дорониной. По его словам, о письме властям стало известно из СМИ. Песков добавил, что в Минкультуры осведомлены о ситуации в МХАТе. Сама тема не входит в ведение Кремля, заключил он.
"Превратил в дом культуры"
Актриса МХАТа имени Горького Лидия Матасова рассказала Москве 24, какая ситуация сейчас складывается в театре.
По ее словам, МХАТ является театром с определенным укладом и своей историей, где всегда отбирали спектакли, которые ставили на сцене. Однако, с ее слов, при новом художественном руководителе Эдуарде Боякове появилось много материалов, которые не соответствовали высоким стандартам. Поэтому Доронина и актеры выступили против плохой драматургии и плохого русского слова на сцене, подчеркнула Матасова.
"Мы вместе с Татьяной Дорониной выступили, и нас в итоге лишили работы. Вот уже два года многие из выступивших просто не выходят на сцену. Нам еще говорят, что мы не хотим выходить, отказываемся. Вот такая ложь существует", – заявила она.
Собеседница Москвы 24 отметила, что главная претензия к Боякову – это выбор репертуара. По ее мнению, из МХАТа сейчас делают театр новой драмы, тащат на сцену "все, что ни попадя", и заявляют "кучу премьер", которые не привлекают зрителей.
Актриса уверена, что ситуацию может улучшить приход новых директора и худрука, которые смогут возродить классический репертуар.
"Доронина написала в письме, что нужен новый директор и художественный руководитель, которые сохранят направления МХАТа, иначе театр уничтожится окончательно и бесповоротно", – заявила Матасова.
Все то, что происходит сейчас с МХАТом имени Горького, – это непорядочно, заключила она.
Скандал за закулисами
В 2019 году актеры театра уже жаловались на Эдуарда Боякова. Тогда их якобы лишали ролей и снимали премии. В июне того же года артисты МХАТа имени Горького даже записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.
Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра. По словам актеров, классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня.
Сам Бояков тогда заявлял, что скандал раздули из ничего всего несколько актеров труппы.
В ноябре 2019 года худрук все-таки согласился вести диалог со всеми участниками конфликта в театре. При этом, по его словам, несогласие с его назначением высказали всего 10 актеров, с которыми он провел беседу.
Группа актеров МХАТа имени Горького обвиняет нового худрука в дискриминации
"Но это совершенно не значит, что я иду на компромиссы. У меня было открытое письмо к труппе, мы сказали о театре, который мы строим. И мы будем строить: с ними или без них, время покажет. Они публично высказались о недоверии, и я не стал планировать их на другие роли", – отмечал Бояков.
Он добавил, что каждый год из театра уходило примерно 75 человек, поэтому нет ничего удивительно в таком количестве увольнений.