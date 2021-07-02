В Кремле не получали письма Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

В Кремле не получали письма президента МХАТа Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука театра Эдуарда Боякова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не получали писем госпожи Дорониной. Мы знаем, что оно было опубликовано в СМИ. Само письмо мы не получали", – приводит слова Песков РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что эту ситуацию нужно оценивать объективно.

"Не хочу сказать ни хорошего, ни плохого о МХАТе", – добавил он.

Письмо народной артистки СССР и президента МХАТа на имя президента опубликовали несколько дней назад в издании "Аргументы недели". В нем актриса попросила главу государства уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. Она подчеркнула, что если этого не сделать, то от МХАТа не останется даже и воспоминаний.

Пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина рассказала, что в МХАТе не видели этого письма. Там не исключили, что написано оно было в первую очередь для публикации в СМИ. Также Мусина-Пушкина обратила внимание на то, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа более 30 лет – с 1987 года. В декабре 2018 года новым худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента МХАТа.