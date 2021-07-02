В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину, которая написала письмо Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях, заявила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Письмо народной артистки СССР и президента МХАТа на имя президента опубликовали несколько дней назад в издании "Аргументы недели". В нем актриса просит главу государства уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. Она подчеркнула, что если этого не сделать, то от МХАТа не останется даже и воспоминаний.

"Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах", – написала Мусина-Пушкина в Facebook.

Она добавила, что в МХАТе не видели письмо Дорониной. В театре неизвестно, было ли послание направлено Путину. Там не исключили, что написано оно было в первую очередь для публикации в СМИ.

Также Мусина-Пушкина обратила внимание на то, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.

В 2019 году актеры театра уже жаловались на нового художественного руководителя Эдуарда Боякова. Якобы их лишали ролей и снимали премии.

В июне того же года артисты Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.

Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра. По словам актеров, классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня, что наносит ущерб не только национальному театру, но и русскому языку.

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа более 30 лет – с 1987 года. В декабре 2018 года новым худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента МХАТа.