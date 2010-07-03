Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука

Актеры Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.

Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ "целенаправленно превращается в прокатную площадку" и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра. По словам актеров, "классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня", что наносит ущерб не только национальному театру, но и русскому языку.

Видео: YouTube/real mxat

"Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию, так как на все наши обращения к вам мы получали только отписки из министерства культуры", – сказано в видеообращении актеров. "Верните Дорониной МХАТ и МХАТу – Доронину", – призвали авторы обращения.

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа более 30 лет – с 1987 года. В декабре прошлого года новым худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента МХАТа.

В начале июня Эдуард Бояков заявил, что не планирует предоставлять новые полномочия худсовету и президенту театра. Он подчеркнул, что руководит МХАТом в соответствии с уставом и отвечает "за репертуар, деньги, настоящее и будущее театра".