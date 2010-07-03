Замдиректора театра имени Образцова уволился после конфликта

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В государственном центральном театре кукол имени Образцова произошел конфликт, который обернулся увольнением первого заместителя директора театра Юрия Шерлинга, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на режиссера-постановщика Екатерину Образцову.

"Шерлинг был уволен за "непредоставление документов о высшем образовании". Приказ уже висит в театре", – сказала Образцова.

Эту информацию подтвердил директор театра Владимир Бакулев.

"Я рассмотрел обращение коллектива и, разобравшись по существу высказанных претензий к первому заму, прекратил действие трудового договора с Шерлингом", – сообщил Бакулев, слова которого приводит пресс-служба театра.

Ранее сообщалось, что актеры Театра кукол выступают против нового руководства. Артисты вышли на улицу и заявили, что они больше не собираются терпеть происходящее в театре. Артисты утверждали, что новый директор планирует устраивать на сцене эстрадные концерты.

Также сообщалось, что из-за конфликта некоторые сотрудники после назначения Шерлинга стали подавать заявления об увольнении.

Театр кукол имени Сергея Образцова, открытый в сентябре 1931 года, является крупнейшим в мире театром кукол.

