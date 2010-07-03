Эдуард Бояков отказался давать новые полномочия худсовету и президенту МХАТ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков не планирует предоставлять новые полномочия художественному совету и президенту театра Татьяне Дорониной.

Он заявил, что руководит театром в соответствии с уставом и отношениями с учредителями и министерством культуры. Это точно прописано во всех документах, подчеркнул Бояков.

"Я отвечаю за репертуар, деньги, настоящее и будущее театра. Художественный совет – это консультационный орган, который, я надеюсь, будет мне помогать в разработке и реализации художественной стратегии. Не больше и не меньше. Речь именно о консультационных функциях. Я тоже очень жду возвращения Татьяны Васильевны из болезни в театр, но это не значит, что можно вести речь о каком-то разделении функций. Театр – это вертикаль, и я руководитель театра, точка", – сказал Бояков, передает его слова Агентство "Москва".



В декабре 2018 года Боякова назначили новым худруком МХАТ. Его предшественница Татьяна Доронина стала президентом театра.

