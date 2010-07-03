Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:59

Эдуард Бояков отказался давать новые полномочия худсовету и президенту МХАТ

культура

14:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков не планирует предоставлять новые полномочия художественному совету и президенту театра Татьяне Дорониной.

Он заявил, что руководит театром в соответствии с уставом и отношениями с учредителями и министерством культуры. Это точно прописано во всех документах, подчеркнул Бояков.

"Я отвечаю за репертуар, деньги, настоящее и будущее театра. Художественный совет – это консультационный орган, который, я надеюсь, будет мне помогать в разработке и реализации художественной стратегии. Не больше и не меньше. Речь именно о консультационных функциях. Я тоже очень жду возвращения Татьяны Васильевны из болезни в театр, но это не значит, что можно вести речь о каком-то разделении функций. Театр – это вертикаль, и я руководитель театра, точка", – сказал Бояков, передает его слова Агентство "Москва".

В декабре 2018 года Боякова назначили новым худруком МХАТ. Его предшественница Татьяна Доронина стала президентом театра.

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика