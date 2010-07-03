Минкультуры РФ следит за ситуацией в МХАТ имени Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Министерство культуры России следит за обстановкой в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького после конфликта между творческим коллективом и худруком. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.
"Сложно разобраться: конфликт внутри театра – дело тонкое. Сейчас закроется финансовый год, и мы посмотрим на промежуточные результаты работы, самое главное будет по итогам закрытия сезона – летом. Тогда можно будет делать какие-то выводы", – рассказал Мединский.
Он добавил, что в этой ситуации нужно уделить внимание каждому сотруднику театра, обсудить с ним возможные причины конфликта. При этом Мединский отметил, что сейчас нельзя ни в коем случае "принимать никаких опрометчивых решений".
В июне Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.
Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ "целенаправленно превращается в прокатную площадку" и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра. По словам актеров, "классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня", что наносит ущерб не только национальному театру, но и русскому языку.
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа более 30 лет – с 1987 года. В декабре прошлого года новым худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента МХАТа.
В начале июня Эдуард Бояков заявил, что не планирует предоставлять новые полномочия худсовету и президенту театра. Он подчеркнул, что руководит МХАТом в соответствии с уставом и отвечает "за репертуар, деньги, настоящее и будущее театра".
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
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