Звезды шоу-бизнеса высказались об участии Ольги Бузовой в спектакле МХАТа

Вечером 11 июня в Московском художественном академическом театре имени М. Горького состоится премьера спектакля о Сталине, в котором одну из ролей играет Ольга Бузова. Участие поп-дивы в постановке вызвало бурный интерес, не обошлось и без критики. Шоу-бизнес разделился на два лагеря: одни поздравляют и поддерживают певицу, другие делятся негативными эмоциями по поводу театральных талантов Бузовой. Рассказываем, как отреагировала общественность на событие и что говорит сама поп-дива.
Уорхоловский образ или хайп?
Премьера постановки "Чудесный грузин", которая рассказывает о молодости Иосифа Сталина, состоится 11 июня. Бывшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова сыграет в нем роль певицы кабаре Бэллы Шанталь. Своими эмоциями от генерального прогона спектакля она поделилась в Instagram.
"Это было невероятно! Бабочки в моем животе от волнения и восторга, от эмоций зрителей, которые сегодня впервые посмотрели "Чудесный грузин". И какое же счастье, что в конце выступления вы аплодировали нам стоя", – написала Бузова.
В свою очередь, художественный руководитель театра Эдуард Бояков отметил, что роль Шанталь подходит Бузовой по образу, именно поэтому поп-дива была приглашена для участия в постановке.
"Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающий диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть", – пояснил Бояков.
По его словам, было бы ложью утверждать, что в театре не думали о хайпе.
Вместе с тем Бояков подчеркнул, что не только ради этого участвовать в постановке позвали именно Бузову. Поп-дива может стать "послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса", заявил он.
В МХАТе прошел генеральный прогон спектакля о Сталине
"Почему всех так бомбит"
Известие о театральной роли Бузовой вызвало бурные обсуждения в соцсетях: общественность разделилась на два лагеря. Одни желают Ольге удачи и пишут, что с нетерпением ждут кумира на сцене театра. Другие обвиняют поп-диву в очередном пиаре, отсутствии образования и таланта.
Кардинально разными мнениями по этому поводу делятся и представители российского шоу-бизнеса. Некоторые звезды просто поздравили Ольгу в соцсетях. Среди них продюсер Яна Рудковская, певица Лолита Милявская. "Умничка. Дальше – больше", – написала под одним из постов телеведущая и блогер Виктория Боня.
Другие восприняли новость о новом амплуа экс-ведущей "Дома-2" с негативом. Елена Летучая вступила в дискуссию с Бузовой и подчеркнула, что у поп-дивы нет актерского таланта.
С иронией о роли певицы высказались актрисы Агата Муцениеце и Екатерина Шпица, юрист Екатерина Гордон. Бывший актер МХАТа Борис Щербаков попросил Ольгу заниматься своим делом – вести передачи на телевидении. И добавил, что смотреть спектакль не будет. А режиссер Александр Молочников предложил заменить ее на актрису Светлану Ходченкову. "Меняю на Бузову!" – написал он в своем Instagram-аккаунте.
В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин вообще взял ответственность за происходящее на себя.
Нашлись и те, кто заступился за звезду. В частности, актер Никита Джигурда заявил, что благодаря Бузовой некоторые люди впервые побывают в театре.
"Я двумя руками за то, чтобы она участвовала в спектакле МХАТа. На мой взгляд, руководство МХАТа сделало правильный выбор. Казалось бы, это соединение несоединимого, но это привлечет внимание к театру. И огромное количество поклонников Оленьки придут в театр, может быть, впервые в жизни", – сказал он.
На критику в своем Instagram-аккаунте ответила и сама Бузова.
Кстати, за репетиции и два премьерных выступления, согласно договору, опубликованному на сайте Госзакупок, она получит почти полмиллиона рублей.
Мнение профессионалов
Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз предположил, в связи с чем было принято решение пригласить такую неоднозначную персону на одну из ведущих ролей.
Эксперт заявил, что главная задача художественного руководителя – привлечь в театр людей. И Бояков справляется с ней по-своему. "Он всеми возможными способами наполняет огромный театр с многочисленными сценическими площадками и большим залом на 1 300 человек", – указал Иосиф Райхельгауз.
По мнению специалиста, ход с Бузовой – это победа Боякова как продюсера и худрука. "Только посмотрите, как отреагировала пресса, как она оживилась... Коль скоро сегодня Бузова вызывает такой невероятный интерес, я поздравляю коллегу с отличным маркетинговым ходом", – высказался он.
Выступление популярной артистки должно принести значительную финансовую прибыль театру. На текущий момент билеты на премьерные выступления 11 и 12 июня полностью распроданы. По данным сайтов по продаже билетов, последние из них на эти даты продавались за 10 000 рублей. Билеты на спектакли 17 и 18 июня, максимальная стоимость которых достигает 8 000 рублей, еще есть в наличии.