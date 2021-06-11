Звезды шоу-бизнеса высказались об участии Ольги Бузовой в спектакле МХАТа

Вечером 11 июня в Московском художественном академическом театре имени М. Горького состоится премьера спектакля о Сталине, в котором одну из ролей играет Ольга Бузова. Участие поп-дивы в постановке вызвало бурный интерес, не обошлось и без критики. Шоу-бизнес разделился на два лагеря: одни поздравляют и поддерживают певицу, другие делятся негативными эмоциями по поводу театральных талантов Бузовой. Рассказываем, как отреагировала общественность на событие и что говорит сама поп-дива.



Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Уорхоловский образ или хайп?

Премьера постановки "Чудесный грузин", которая рассказывает о молодости Иосифа Сталина, состоится 11 июня. Бывшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова сыграет в нем роль певицы кабаре Бэллы Шанталь. Своими эмоциями от генерального прогона спектакля она поделилась в Instagram.

"Это было невероятно! Бабочки в моем животе от волнения и восторга, от эмоций зрителей, которые сегодня впервые посмотрели "Чудесный грузин". И какое же счастье, что в конце выступления вы аплодировали нам стоя", – написала Бузова.





Ольга Бузова певица Спасибо за такой интерес ко мне и к моей премьере на культовой сцене с легендарной труппой театра.

В свою очередь, художественный руководитель театра Эдуард Бояков отметил, что роль Шанталь подходит Бузовой по образу, именно поэтому поп-дива была приглашена для участия в постановке.

"Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающий диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть", – пояснил Бояков.

По его словам, было бы ложью утверждать, что в театре не думали о хайпе.





Эдуард Бояков художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал.

Вместе с тем Бояков подчеркнул, что не только ради этого участвовать в постановке позвали именно Бузову. Поп-дива может стать "послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса", заявил он.



В МХАТе прошел генеральный прогон спектакля о Сталине

"Почему всех так бомбит"

Известие о театральной роли Бузовой вызвало бурные обсуждения в соцсетях: общественность разделилась на два лагеря. Одни желают Ольге удачи и пишут, что с нетерпением ждут кумира на сцене театра. Другие обвиняют поп-диву в очередном пиаре, отсутствии образования и таланта.

Кардинально разными мнениями по этому поводу делятся и представители российского шоу-бизнеса. Некоторые звезды просто поздравили Ольгу в соцсетях. Среди них продюсер Яна Рудковская, певица Лолита Милявская. "Умничка. Дальше – больше", – написала под одним из постов телеведущая и блогер Виктория Боня.

Другие восприняли новость о новом амплуа экс-ведущей "Дома-2" с негативом. Елена Летучая вступила в дискуссию с Бузовой и подчеркнула, что у поп-дивы нет актерского таланта.





Елена Летучая телеведущая Сцена не для самозванцев. На сцене и в театре хочу видеть только профессионалов. А вот стоять где-либо с вашей фамилией рядом как раз не хотелось бы, и не считайте, что для каждого дешевый хайп – это необходимость.

С иронией о роли певицы высказались актрисы Агата Муцениеце и Екатерина Шпица, юрист Екатерина Гордон. Бывший актер МХАТа Борис Щербаков попросил Ольгу заниматься своим делом – вести передачи на телевидении. И добавил, что смотреть спектакль не будет. А режиссер Александр Молочников предложил заменить ее на актрису Светлану Ходченкову. "Меняю на Бузову!" – написал он в своем Instagram-аккаунте.



В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин вообще взял ответственность за происходящее на себя.





Иосиф Пригожин продюсер Дорогие друзья, простите меня пожалуйста, это я виноват. Это я не нашел удобные даты, чтобы Валерия сыграла роль Шанталь. Нас приглашали и худрук театра, и режиссер, мы с ними разговаривали, встречались.

Нашлись и те, кто заступился за звезду. В частности, актер Никита Джигурда заявил, что благодаря Бузовой некоторые люди впервые побывают в театре.

"Я двумя руками за то, чтобы она участвовала в спектакле МХАТа. На мой взгляд, руководство МХАТа сделало правильный выбор. Казалось бы, это соединение несоединимого, но это привлечет внимание к театру. И огромное количество поклонников Оленьки придут в театр, может быть, впервые в жизни", – сказал он.

На критику в своем Instagram-аккаунте ответила и сама Бузова.





Ольга Бузова певица и телеведущая Кто может, тот делает! Кто не может, тот критикует. У меня вот назрел вопрос, почему всех так бомбит от новости про МХАТ? Причем высказываются те, кто ни разу не ходил на мои спектакли.

Кстати, за репетиции и два премьерных выступления, согласно договору, опубликованному на сайте Госзакупок, она получит почти полмиллиона рублей.



Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Мнение профессионалов

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз предположил, в связи с чем было принято решение пригласить такую неоднозначную персону на одну из ведущих ролей.

Эксперт заявил, что главная задача художественного руководителя – привлечь в театр людей. И Бояков справляется с ней по-своему. "Он всеми возможными способами наполняет огромный театр с многочисленными сценическими площадками и большим залом на 1 300 человек", – указал Иосиф Райхельгауз.





Иосиф Райхельгауз художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Поэтому там читают стихи, поют советские песни, устраивают фольклорные концерты, читают современные пьесы, приглашают на роли популярных телеведущих – например Леонида Якубовича, детей из хороших семей – например Алику Смехову или Алису Гребенщикову, знаменитых артистов – например Дмитрия Певцова или Андрея Мерзликина. Все время происходит нечто, что привлекает внимание зрителей.

По мнению специалиста, ход с Бузовой – это победа Боякова как продюсера и худрука. "Только посмотрите, как отреагировала пресса, как она оживилась... Коль скоро сегодня Бузова вызывает такой невероятный интерес, я поздравляю коллегу с отличным маркетинговым ходом", – высказался он.

Выступление популярной артистки должно принести значительную финансовую прибыль театру. На текущий момент билеты на премьерные выступления 11 и 12 июня полностью распроданы. По данным сайтов по продаже билетов, последние из них на эти даты продавались за 10 000 рублей. Билеты на спектакли 17 и 18 июня, максимальная стоимость которых достигает 8 000 рублей, еще есть в наличии.