Звезды шоу-бизнеса высказались о скандале между Киркоровым и экс-продюсером Лободы

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина расторгла контракт с артисткой после скандала с Филиппом Киркоровым. Конфликт между ней и королем поп-музыки разгорелся в соцсетях. Крапивина негативно высказалась об участниках премии "Муз-ТВ", на что Киркоров мгновенно отреагировал. Разбираемся в деталях скандала, а также рассказываем, на чью сторону встали звезды шоу-бизнеса.



Нателла Крапивина. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Поп-продюсер против поп-короля

В звездной тусовке разгорелся скандал после того, как продюсер Нателла Крапивина поделилась своим мнением о прошедшей премии "Муз-ТВ" в своем Instagram. "Шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов. Исключение – несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии", – написала она в посте.

Продюсер также отметила, что ее подопечная Светлана Лобода является настоящим профессионалом своего дела. "У меня самый крутой артист, который сделал номер, до которого всему шоу-бизнесу еще как "Роскосмосу" до Илона Маска", – заявила Крапивина.

Кроме того, она резко высказалась под совместной фотографией Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна (известного как Дава). В комментариях Крапивина написала, что "на Кавказе раньше таких расчехляли на шашлыки".

Гнев поп-короля российской эстрады не заставил себя ждать. В ответ Киркоров записал видеообращение, в котором обвинил команду Лободы в плагиате, агрессии и зависти к другим артистам.





из видеообращения Киркорова в Instagram Вас смущает, что на поворотах вас обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда, не ожидал от команды, которая представляет "прогрессивную" артистку.

По мнению короля поп-музыки, Крапивина "человек двойных стандартов" и "теряет хватку". Кроме того, Киркоров заявил, что номер Лободы является полным плагиатом старого выступления Бейонсе.

На фоне разгоревшегося скандала Крапивина объявила в своих соцсетях, что покидает шоу-бизнес.





Нателла Крапивина экс-продюсер Светланы Лободы Все бесконечное конец свой обретает… С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу.

Она являлась музыкальным продюсером артистки с 2010 года. Также Крапивина известна как создатель телевизионного шоу "Орел и решка".



Филипп Киркоров и Нателла Крапивина устроили скандал в соцсетях

Реакция звезд шоу-бизнеса

Скандал разделил представителей шоу-бизнеса на два лагеря. Одним из первых высказался российский блогер Давид Манукян, попавший под горячую руку Крапивиной. "Почему так много зла? Не нравится – не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки", – поделился Дава в Instagram-сторис.

По словам Манукяна, еще больше он шокирован тем, что многие люди "поддерживают это". При этом блогер отметил, что всегда любил провокации и его ничто не поменяет.

На сторону Крапивиной встал Сергей Минаев, несмотря на то что ранее сам вступал в конфронтацию с ней в соцсетях.





Сергей Минаев писатель, телеведущий После примирения я тебе сказал это приватно. Теперь говорю публично: у тебя яйца размером с трехэтажный дом. Бесконечное уважение.

В свою очередь, Ксения Собчак призвала двух представителей шоу-бизнеса не ссориться, выразив любовь к ним обоим. Она также призналась, что считает Крапивину "крутой бабой". "Нателла. Ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе, и без него – всегда с тобой", – написала телеведущая.

Вмешался в скандал и продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с журналистами он сообщил, что Крапивина не очень красиво ведет себя в бизнесе. "Я не уважаю Нателлу за ее отношение к окружающим: она ведет себя как животное. Я долго молчал. Но, слава богу, сейчас есть хороший повод высказаться. Накипело!" – заявил он.





Иосиф Пригожин продюсер Теперь наконец Филипп поставил ее на место – он единственный, кто смог достойно ответить. И дело тут вовсе не в гендере, не в предрассудках – это банальное человеческое хамство.

При этом Пригожин не умаляет заслуг Крапивиной и признает, что именно она помогла состояться Светлане Лободе как артистке.

Вместе с тем продюсер Яна Рудковская предположила, что через какое-то время этот конфликт может перерасти в совместный проект Киркорова и Крапивиной. "Надеюсь, через 5 лет Нателла снимет про тебя фильм", – написала она под постом короля поп-музыки. Рудковская также добавила, что именно после таких мощных скандалов появляются самые крутые коллаборации и серьезные союзы.