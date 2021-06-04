Бывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова рассказала о свадьбе

Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что собирается выйти замуж. Об этом сообщает "Газета.ру".

Экс-солистка группы "Блестящие" поделилась, что планирует узаконить отношения, однако подробности раскрывать не стала.

О романе знаменитости стало известно в 2019 году, но имени партнера она до сих пор не называет. В СМИ предположили, что ее избранником стал предприниматель по имени Валерий.

Ранее сообщалось, что австралийская певица Кайли Миноуг впервые выйдет замуж. Женихом 52-летней поп-звезды стал 46-летний креативный директор британского журнала GQ Пол Соломонс.