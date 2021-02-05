52-летняя Кайли Миноуг впервые выйдет замуж

Фото: ТАСС/Isabel Infantes/PA Wire/PA Images

Австралийская певица Кайли Миноуг впервые выйдет замуж, сообщает издание The Mirror.

Женихом 52-летней поп-звезды стал 46-летний креативный директор британского журнала GQ Пол Соломонс.

Сообщается, что пара уже готовится к свадьбе. Точное место и время проведения мероприятия не уточняются.

В 2016 году Миноуг собиралась выйти замуж за артиста Джошуа Сасса, однако тогда выяснилось, что жених не был верен певице, и они расторгнули помолвку. В 2018 году певица начала встречаться с Соломонсом.

Ранее сообщалось, что 34-летняя певица Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена и дипломата Льва Деньгова.

Многие поклонники были уверены, что из-за беременности Кети пара поженится после родов, однако возлюбленные не стали откладывать свадьбу.