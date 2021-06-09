Гордон поддержала Крапивину в ее конфликте с Киркоровым

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Юрист Екатерина Гордон прокомментировала скандал между Филиппом Киркоровым и продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной. Так, правозащитница отметила, что не является подругой Крапивиной, но поддерживает девушку, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что продюсер Лободы нелестно отозвалась об эпатажной выходке Киркорова и его друга Давида Манукяна на премии "Муз-ТВ". Звезды появились на красной дорожке в торжественных смокингах черного и белого цвета, чем напомнили зрителям участников свадебной церемонии.

"На Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки", – отметила Крапивина.

Защищая девушку, Гордон подчеркнула, что Нателла только поделилась своими мыслями, в то время как Киркоров "может долго зачитывать подготовленный текст на фоне отеля "Парус".

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров и Нателла Крапивина устроили скандал в соцсетях. Звезды российской эстрады разругались после премии "Муз-ТВ".

Продюсер певицы Лободы Крапивина подвела свои итоги мероприятия. В своих соцсетях она написала, что "шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов" и лишь ее подопечная Лобода выступила профессионально.