Филипп Киркоров и Нателла Крапивина устроили скандал в соцсетях. Звезды российской эстрады разругались после премии МУЗ-ТВ.

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина подвела свои итоги мероприятия. В своих соцсетях она написала, что "шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов". И лишь ее подопечная Лобода выступила профессионально.

По мнению Крапивиной, остальным до певицы "как "Роскосмосу" до Илона Маска". Такие заявления вызвали негодование у Филиппа Киркорова. Он горячо высказался в своем Instagram и заметил, что номер Лободы подозрительно напоминал старый номер Бейонсе.

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