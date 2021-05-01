Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в субботу, 1 мая, освятил пасхальные куличи около храма Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

В Великую субботу патриарх Кирилл совершил Божественную литургию, а затем освятил куличи и яйца.

В этом году на Пасху для прихожан в столице будут открыты более 500 храмов. Как отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, освящение куличей будет проходить на улице. Прихожанам нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а в храмах – масочный режим.